Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 31.07.2022 (Nachtrag für den Altkreis Norden)

Aurich/Wittmund (ots)

Sonstiges Geschehen

Norden - Lagerschuppen und Wohnmobil brennen In Norden kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 03 Uhr zu einem Brand in der Heringstraße. Aus bislang unbekannter Ursache geraten dort ein Lagerschuppen und ein Wohnmobil in Brand. Der Brand wurde durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf 25000,- Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei er Polizei zu melden unter Telefon 04931 9210.

