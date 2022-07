Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 31.07.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Ladendiebe

In einem Verbrauchermarkt in der Popenser Straße kam es am Samstag gegen 18 Uhr zu einem Ladendiebstahl von hochprozentigen alkoholischen Getränken. Zwei junge Männer stehen im Verdacht den Diebstahl gemeinschaftlich begangen zu haben. Einer der Täter passierte den Kassenbereich des Verbrauchermarktes mit einem Einkaufswagen voller alkoholischer Getränke, ohne diese zu bezahlen. Die Männer sollen dann mit einem roten Mercedes vom Tatort weggefahren sein. Der Schaden wird auf ca. 650 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04941 606215. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss In Großefehn überprüften Polizeibeamte am Samstag gegen 11:30 Uhr in der Rindelmeerstraße einen 44jährigen Audi-Fahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist. Ein Drogen-Schnelltest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Südbrookmerland - Mann betrunken gefahren (3,6 Promille) In Südbrookmerland überprüften Polizeibeamte am Samstagabend gegen 20:15 Uhr auf der Westvictorburer Straße einen 48ährigen Renault-Fahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich Alkohol getrunken hatte. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 3,6 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Führerschein des Mannes wurde durch die Polizeibeamten beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sonstiges Geschehen

Südbrookmerland - Brand eins Schuppens

In Südbrookmerland kam es am Sonntag gegen 20 Uhr zu einem Brand in der Straße "Im Tief". Aus bislang unbekannter Ursache gerät dort ein Schuppen in Brand. Der Brand wurde durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf 5000,- Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

PKW-Führer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Samstagmittag gegen 12:25 Uhr gerät ein PKW-Führer aus dem Landkreis Wittmund in Friedeburg in der Friedeburger Hauptstraße in eine Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Verkehrskontrolle können die Beamten feststellen, dass der 26-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Vortest bestätigt den Verdacht - dieser verläuft positiv auf den Wirkstoff THC. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt war ebenfalls beendet.

PKW-Führerin unter dem Einfluss von Alkoholfahruntüchtig Am Samstagabend gegen 22:26 Uhr wird in Wiesedermeer auf dem Auricher Weg eine 77-Jährige Friedeburgerin mit ihrem PKW angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wird deutlich, dass die Dame unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Es wird eine Atemalkoholkonzentration von 1,08 Promille ermittelt. Aufgrund der Verbindung mit weiteren erheblichen körperlichen Ausfallerscheinungen wird gegen die Fahrzeugführerin ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein abgenommen. Die Weiterfahrt wurde beendet.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Fahren unter Drogeneinfluss

In der Nacht auf Sonntag wird ein 47-jähriger Autofahrer aus Norden in der Greetsieler Straße in der Krummhörn durch die Polizei kontrolliert. Im Zuge der Verkehrskontrolle wird ein Drogenvortest bei ihm durchgeführt, der positiv auf den Wirkstoff THC ausfällt. Dem Fahrzeugführer wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Norden - Verkehrsunfall

Samstagmittag ereignete sich im Bereich Deichstraße/Tromschlag auf dem Deichverteidigungsweg in Westermarsch ein Verkehrsunfall, bei dem ein 75-Jähriger aus Lautertal mit seinem Fahrrad stürzte und ins Wattenmeer fiel. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst und die Polizei aus dem Watt geborgen und anschließend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen hat er sich durch den Sturz leichtverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell