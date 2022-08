Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: 150.000.- Euro Schaden durch ungewöhnlichen, aber dreisten schweren Diebstahl - leerstehende Villa "ausgeschlachtet" - Zeugen gesucht

Walldorf (ots)

Mit der Aufklärung eines ungewöhnlichen, aber dreisten schweren Diebstahls ist der Polizeiposten Walldorf derzeit beschäftigt.

Anfang April 2022 hatte eine Eigentümergesellschaft aus Stuttgart eine leerstehende Villa in der Robert-Bosch-Straße erworben. Ab Anfang August sollte mit den Renovierungs- und Teilabrissarbeiten begonnen werden. Am Dienstag, den 9. August stellten Mitarbeiter der Eigentümergesellschaft fest, dass an und in der Villa Diebstähle in großem Stil begangen wurden. Dabei wurden sämtliche Türen und Fenster des Gebäudes sowie das Dachgebälk, die Dachziegel, Bodenbeläge und Elektroinstallationen entwendet. Auch vor hochwertigen Armaturen im Inneren des luxuriösen Gebäudes machten die Diebe nicht Halt.

Der Diebstahlsschaden summiert sich so auf rund 150.000.- Euro.

Die Täter, die offenbar über Wochen hinweg an und in der Villa beschäftigt waren, müssen zum Abtransport Lkws und/oder Transporter benutzt haben.

Aufgrund der Tatsache, dass die Villa in Gewerbegebiet Walldorfs liegt und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehrerer Firmen und eines Großkonzerns tagtäglich den Bereich passieren, erhoffen sich die Ermittler von deren Aussagen wichtige Hinweise über Personen und/oder Fahrzeuge, die auf die Spur der kriminellen "Abrissfirma" führen.

Diese wichtigen Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Walldorf, Tel.: 06227/841999-0 oder mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell