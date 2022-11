POL-HS: Wohnwagen aufgebrochen

Erkelenz (ots) - Am Mittwoch (09. November) drangen Einbrecher zwischen 08.30 Uhr und 16.30 Uhr gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Burgstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

