Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter entwendet Geldbörse aus PKW

Zeugensuche

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Mittwoch (01. Februar) kaufte eine 73 Jahre alte Frau in einem Verbrauchermarkt an der Boos-Fremery-Straße ein. Als sie anschließend gegen 10.35 Uhr ihre Einkäufe auf dem Parkplatz in ihrem PKW verstaute, legte sie ihre rote Geldbörse sowie eine schwarze Ledermappe vorher auf dem Beifahrersitz ab. Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, wie ein zirka 35 bis 40 Jahre alter Mann die Fahrertür des Wagens öffnete und das Portmonee und die Ledermappe unbemerkt an sich nahm. Der Unbekannte hatte einen grauen Kinnbart, trug weiße Schuhe, eine schwarze Wollmütze und war komplett schwarz gekleidet. Er entfernte sich in Richtung Röntgenstraße. Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Wer kennt den beschriebenen Mann? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell