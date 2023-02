Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sexueller Übergriff auf Frau

Zeugensuche

Wassenberg (ots)

Dienstagabend (31. Januar) kam es gegen 19 Uhr zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer näherte sich der 44-Jährigen von hinten. Die Wassenbergerin war zu diesem Zeitpunkt als Fußgängerin im Bereich Limburger Straße/Brühlstraße unterwegs. Der Täter fasste ihr an das Gesäß und warf sein Fahrrad zu Boden. Danach packte er der Frau an die Brüste und versuchte, sie zu Boden zu bringen. Möglicherweise aufgrund ihrer Gegenwehr und Schreie ließ der Täter von ihr ab und stieß sie weg. Der Unbekannte flüchtete mit seinem Fahrrad über die Limburger Straße in unbekannte Richtung. Er war laut Beschreibung etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Die Bekleidung war dunkel, vermutlich schwarz, und figurbetont. Möglicherweise handelte es sich um Radfahrerbekleidung. Vom Gesicht war aufgrund einer Vermummung nur die Augenpartie erkennbar. Das Fahrrad war schwarz. Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Wer hat zum in Rede stehenden Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem können Sie diese auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell