Polizei Köln

POL-K: 221227-1-K Diensthandy eines Polzisten gestohlen - Videobeobachtung führt zur Tatverdächtigen

Köln (ots)

An Heiligabend (24. Dezember) hat ein Streifenteam in Köln-Kalk einen Mann (23) in Gewahrsam genommen, der seine Freundin (21) an den Haaren über die Kalker Hauptstraße hinter sich hergezogen haben soll. Während die Polizisten den sich massiv wehrenden Tatverdächtigen zu Boden brachten, steckte die 21-Jährige zunächst unbemerkt das Diensthandy eines Beamten ein, welches diesem bei der Auseinandersetzung aus der Hosentasche gefallen war. Dank der polizeilichen Videobeobachtung im Bereich der Einmündung zur Neuenburgstraße war der Verbleib des Handys allerdings leicht zu klären. Polizisten suchten die zuvor Geschädigte an ihrer Wohnanschrift in Köln-Höhenberg auf und holten sich das bereits ausgeschaltete Smartphone zurück. Während gegen ihren Freund wegen Widerstands und Körperverletzung ermittelt wird, muss sich die Kölnerin wegen Diebstahls verantworten.

Während der Ingewahrsamnahme des 23-Jährigen auf offener Straße hatten sich rund 70 Schaulustige um die Polizisten herumgestellt. Weitere zur Unterstützung alarmierte Einsatzkräfte sicherten die Situation ab und drängten die Menschenmenge zurück. (cs/de)

