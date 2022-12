Polizei Köln

POL-K: 221226-2-K Mutmaßlicher Fahrraddieb dank Videobeobachtung gestoppt

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben in der Nacht auf Samstag (24. Dezember) im Stadtteil Kalk einen mutmaßlichen Fahrraddieb (44) gestellt. Ein Mitarbeiter der Videoleitstelle hatte den 44-Jährigen dabei beobachtet, wie er sich vor einem Einkaufszentrum an der Kalker Hauptstraße gewaltsam an einem abgestellten Fahrrad zu schaffen machte. Anschließend war er mit dem Fahrrad in Richtung Deutz davongefahren. Einsatzkräfte stoppten den Mann nach wenigen Metern und stellten das Fahrrad des noch unbekannten Besitzers sicher. In den Taschen des Tatverdächtigen fanden sie ein aufgetrenntes Fahrradschloss sowie eine Kneifzange. (ph/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell