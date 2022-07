POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und mehr

Polizeipräsidium Aalen

Frankenhardt: Regio-Laden Schublade aufgebrochen und Tageseinnahmen entwendet

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstagabend, zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr, eine Schublade im Regio-Laden in Frankenhardt-Sandhof auf und entwendeten daraus die Tageseinnahmen. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier in Crailsheim unter der Telefonnummer 07951/4800 entgegen.

Crailsheim: Flüchtigen Unfallverursacher ermittelt

Am Samstagabend, um 21:45 Uhr, beschädigte ein 56-jähriger Audi-Fahrer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Haller Straße beim Ausparken ein geparktes Fahrzeug. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle. Mit Hilfe von aufmerksamen Zeugen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 56-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Im Krankenhaus wurden dem Mann zwei Blutproben entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Gaildorf: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

In der Altdorfer Straße im Ortsteil Eutendorf gerieten am Samstag gegen 18:10 Uhr mehrere Personen in Streit. Nach einer verbalen Auseinandersetzung wollte sich eine vierköpfige Gruppe mit ihrem Auto entfernen. Als die Fahrerin ausparkte, rissen fünf bis sechs Personen die Türen des Autos auf und schlugen unvermittelt auf alle Insassen ein. Einer Person wurde mit dem Fuß ins Gesicht getreten. Er erlitt eine Kopfverletzung und mussten ärztlich behandelt werden. Außerdem entwendete einer der Täter aus dem Fußraum einen Turnbeutel mit diversen Gegenständen. Alle anderen wurden leicht verletzt. Die Tätergruppierung, die sich auf Motorrädern entfernte, konnte aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt werden. Zur gänzlichen Klärung des Vorfalls bittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall, unter der Telefonnummer 0791/4000, um Hinweise.

Vellberg: Auffahrunfall

Ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro entstand am Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall gegen 10:15 Uhr. Der 78-jährige Fahrer eines Wohnmobils befuhr die Haller Straße in Richtung Ortsausfahrt. An der Einmündung in die Landesstraße 1060 musste er verkehrsbedingt anhalten. Der hinterherfahrende 60-jährige Toyota-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Wohnmobil auf.

