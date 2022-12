Polizei Köln

POL-K: 251222-1- Abbiegeunfall in Köln-Rodenkirchen - Pedelec-Fahrerin tödlich verletzt

Köln (ots)

Bei einem Abbiegeunfall auf der Kreuzung Weißer Straße/Hammerschmidtstraße im Stadtteil Rodenkirchen ist am Samstagnachmittag (24. Dezember) eine 54 Jahre alte Pedelec-Fahrerin von einem Auto (Fahrer: 71) frontal erfasst worden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen am Unfallort erlag die Frau noch am Abend in einer Klinik ihren schweren Kopfverletzungen. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die umfangreichen Spuren am Unfallort und stellten die beteiligten Fahrzeuge sicher.

Zeugenaussagen zufolge war der Senior mit seinem Opel Zafira auf der Weißer Straße stadtauswärts unterwegs und wollte gegen 17 Uhr nach rechts auf die Hammerschmidtstraße abbiegen. Dabei erfasste er die Kölnerin, die auf dem stadteinwärts führenden Radweg entgegen der Fahrtrichtung fuhr.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und wertet derzeit unter anderem Zeugenaussagen zum Geschehen aus. (al/de)

