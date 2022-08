Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: 71-jähriger Pedelec-Fahrer von Pkw angefahren - 62-Jährige begeht Unfallflucht

Kempen (ots)

Am 02.08.2022 hat es gegen 13.50 Uhr auf der Vorster Straße in Kempen einen Unfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einer Pkw-Fahrerin gegeben. Ein 71-jähriger Viersener fuhr mit seinem Fahrrad auf dem gekennzeichneten Schutzstreifen der Vorster Straße in Fahrtrichtung Herckenrathstraße. Ein vorbeifahrender Pkw scherte auf seiner Höhe unvermittelt nach rechts aus und touchierte dabei den 71-Jährigen. Auf Grund dessen kam der Pedelec-Fahrer zu Fall und wurde dabei leicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin entfernte sich im Anschluss unerlaubterweise vom Unfallort. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Einsatzkräfte die flüchtige Fahrerin unmittelbar nach dem Unfall ausfindig machen. Es handelte sich um eine 62-jährige Kempenerin. Auf Grund eines nachgewiesenen Alkoholpegels wurde die Deutsche der Polizeiwache zugeführt. Eine Blutabnahme wurde angeordnet, die Ermittlungen dauern an. / AM (692)

