Lübeck (ots) - Am Donnerstagmorgen (09.02.) ereignete sich in der Straße Bei der Lohmühle ein Verkehrsunfall, nachdem ein Opel mit einem Fahrrad kollidierte. Am Unfallort traf die Polizei allerdings nur noch auf den PKW-Fahrer sowie das zurückgelassene Fahrrad. Dieses wurde sichergestellt. Vom Eigentümer fehlt jede Spur. Gegen 05:50 Uhr kam es in Höhe eines Möbelhauses Bei der Lohmühle zum Zusammenstoß zwischen ...

