POL-K: 230307-1-K Versuchter Raub auf Supermarkt - Zeugensuche

Köln (ots) - Nach einer Verfolgungsfahrt haben Polizisten in den frühen Sonntagmorgenstunden (5. März) einen 27 Jahre alten Daimler-Fahrer in Gewahrsam genommen. Gegen 4 Uhr sollte er durch eine Polizeistreife in dem schwarzen Sportwagen auf der Bundesautobahn 4 in Höhe der Ausfahrt Buchforst kontrolliert ...

