POL-K: 230306-5-K Diebe stehlen mit Aluteilen beladenen Lkw-Auflieger am Autohof Eifeltor - Zeugensuche

Köln (ots) - Die Polizei Köln fahndet nach einem mutmaßlichen Exhibitionisten, der im Verdacht steht in mindestens zwei Fällen am Samstagnachmittag (4. März) sein Geschlechtsteil in Leverkusen-Quettingen einer Spaziergängerin (49) sowie in Opladen einer Mutter (41) und ihrer fünfjährigen Tochter gezeigt zu haben. In beiden Fällen wird der weiße Mann mit ...

mehr