POL-LIP: Blomberg. Einbruch in Pizzeria.

Lippe (ots) - Zwischen Montag und Mittwoch (9. und 11. Januar 2023) wird die Waffenbehörde aufgrund eines Umzugs in neue Räumlichkeiten nur eingeschränkt erreichbar sein. Anliegen können in dieser Zeit per Mail an waffenrecht.lippe@polizei.nrw.de vorgetragen werden, in nicht aufschiebbaren Angelegenheiten ist ...

mehr