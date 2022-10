Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

Echternacherbrück (ots)

Am 09.10.2022 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bitburg routinemäßige Kontrollen in ihrem Dienstgebiet durch. Um 00:30 Uhr wurde ein Pkw in der Ortslage Echternacherbrück einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aus dem Pkw konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 39- jährigen Fahrzeugführer einen Wert von 1,85 Promille. Somit wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Zudem wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Zwei Stunden später fiel ein weiterer Fahrzeugführer an der gleichen Kontrollörtlichkeit auf. Bei dem 32-jährigen Mann konnten im Rahmen der Kontrolle drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwilliger Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Dem Fahrer wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell