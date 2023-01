Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Reelkirchen. Frau verstirbt nach Brand in Mehrfamilienhaus.

Lippe (ots)

Freitagabend (06.01.2023) kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Spielberg zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte eine Wohnung im 1. Obergeschoss. Eine 82-jährige gehbehinderte Frau konnte durch die Feuerwehr noch geborgen werden. Sie verstarb jedoch kurz darauf am Einsatzort. Eine weitere 50-jährige Bewohnerin des Hauses wurde leicht verletzt. Alle weiteren im Haus befindlichen Personen blieben unverletzt und konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache dauern an.

