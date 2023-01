Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Lippe (ots)

(MO) Am Freitag wurde gegen 23:00 Uhr im Bereich Am Kolk / Kleiner Spiegelberg versucht einen Zigarettenautomaten gewaltsam aufzubrechen. Da der Versuch scheiterte, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, denen im Tatzeitraum im Bereich Am Kolk / Kleiner Spiegelberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, setzen sich bitte mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung.

