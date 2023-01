Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind

Lippe (ots)

(MO) Am Samstag gegen 14:22 Uhr befuhr eine eine 82-Jährige aus Oerlinghausen mit ihrem Opel die Tunnelstraße in Oerlinghausen und wollte nach links in die Lämershagener Straße abbiegen. Dabei übersah sie den ihr auf der Tunnelstraße entgegenkommenden Mazda einer 49-Jährigen aus Leopoldshöhe, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich kam. Durch den Verkehrsunfall wurde der 12-jährige Sohn der Mazda-Fahrerin, welcher sich ebenfalls im Pkw befand, leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 12000 Euro.

