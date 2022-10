Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem-Lehmheide: Zwei verletzte Personen nach schwerem Verkehrsunfall

Krefeld (ots)

Am Sonntag (30.Oktober 2022), gegen 22:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Dießemer Bruch / Untergath zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 62-jährige Krefelderin befuhr zuvor mit ihrem Pkw den Dießemer Bruch in Fahrtrichtung Untergath. Eine 22-jährige Krefelderin befuhr wiederum mit ihrem Pkw die Untergath in Fahrtrichtung BAB 57. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 22-Jährige erlitt hierbei leichte, die 62-Jährige schwere Verletzungen. Beide wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und im Anschluss in hiesige Krankenhäuser eingeliefert. Die 62-Jährige musste zur stationären Behandlung aufgenommen werden. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Im Bereich der Unfallörtlichkeit kam es während der Unfallaufnahme zu Sperrmaßnahmen. Ersten Ermittlungen zufolge, könnte ein Rotlichtverstoß die Ursache des Verkehrsunfalls gewesen sein. (377)

