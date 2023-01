Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup - Alleinunfall mit einer verletzten Person

Lippe (ots)

(MO) Am Freitag kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Alleinunfall auf der Straße Homeien in Dörentrup / Hillentrup. Ein 33-Jähriger aus Dörentrup befuhr mit seinem Ford die Straße in Fahrtrichtung Obermeien. Dabei geriet er nach rechts auf den Grünstreifen und kollidierte dort mit zwei Bäumen. Anschließend wurde der Pkw nach links über die Fahrbahn geschleudert und kollidierte dort ebenfalls mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock des Pkw herausgerissen und befand sich anschließend ca. fünf Meter vor dem verunfallten Fahrzeug auf der Fahrbahn. Insgesamt entstand an dem Pkw ein Schaden von ca. 35000 Euro. Durch den Verkehrsunfall wurden drei Bäume beschädigt. Ein Baum wurde so stark beschädigt, dass er umgehend durch die Feuerwehr gefällt werden musste. Aus dem herausgerissenen Motorblock liefen zudem Betriebsflüssigkeiten in das Erdreich, so dass das betroffene Erdreich abgetragen werden musste.

