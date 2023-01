Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbrecher steigt in Gaststätte ein.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher verschaffte sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (05. - 06.01.2023) gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte am Marktplatz. Der Täter hebelte zwischen ca. 23 und 3:30 Uhr ein Fenster auf und versuchte in der Gaststätte vergeblich einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Ob der Einbrecher Beute machen konnte, steht nicht fest. Wer in dem Zusammenhang etwas beobachtet hat, teilt dieses bitte der Kriminalpolizei mit; Telefon 05231 6090.

