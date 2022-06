Polizei Mettmann

POL-ME: Containerbrand an der Höferstraße - die Polizei ermittelt ! - Velbert - 2206127

Mettmann (ots)

Am nächtlich frühen Sonntagmorgen des 26.06.2022, gegen 02.15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert zu einem Containerbrand auf die Höferstraße in Velbert-Mitte gerufen. In Höhe der Hausnummer 14 brannte ein abgestellter und teilbefüllter Abfallcontainer für Baustoffe in voller Ausdehnung. Zeugen hatten den Brand bemerkt und den Notruf gewählt.

Die Velberter Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen, damit aber nicht verhindern, dass an dem großem grünen Metallcontainer (Mulde mit Deckeln) sowie dessen Reflektoren zur Verkehrsabsicherung, ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mindestens 400,- Euro entstand.

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei kann eine Selbstentzündung des Containerinhaltes mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Die Velberter Polizei hat deshalb ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen dazu eingeleitet. Sofortige Fahndungsmaßnahmen nach tatverdächtigen Personen verliefen ohne einen schnellen Erfolg.

Sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen, zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen, die im Zusammenhang mit der Brandentstehung stehen könnten, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

