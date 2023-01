POL-LIP: Lügde. In Einfamilienhaus eingedrungen.

Lippe (ots) - Bislang Unbekannte brachen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (03. - 04.01.2023) in einen Imbiss an der Friedrich-Ebert-Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2; Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Lars Ridderbusch Telefon: 05231 / ...

