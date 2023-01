Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Einbrecher gelangen nicht ins Haus.

Lippe (ots)

Einbrecher versuchten am Mittwoch (04.01.2023) zwischen zirka 8 und 15:50 Uhr in ein Einfamilienhaus im Schlömerkamp einzudringen. Die Täter hebelten an der Tür und verursachten dabei Sachschaden. In das Haus hinein gelangten sie jedoch nicht. Möglicherweise fühlten sie sich auch gestört oder beobachtet. Wer dazu Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell