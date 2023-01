Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Frontalzusammenstoß auf Ostwestfalenstraße

Lippe (ots)

(RB) Am heutigen Abend, um 18:50 Uhr kam es auf der Ostwestfalenstraße zwischen den Ortschaften Blomberg und Steinheim zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin eingeklemmt wurde. Ein 36-jähriger Mann aus Schieder befuhr mit seinem Pkw die Ostwestfalenstraße aus Blomberg kommend in Fahrtrichtung Steinheim. Nach eigenen Angaben ist er während der Fahrt eingeschlafen und geriet dadurch mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem Pkw einer 59-jährigen Nieheimerin, die ihm mit ihrem Pkw entgegen kam. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau aus Nieheim in ihrem Pkw eingeklemmt, so dass sie von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug herausgeschnitten werden musste. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 36-jährige Fahrer des verursachenden Pkw und ein mitfahrendes 2-jähriges Kind wurden ebenfalls verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Ostwestfalenstraße bis 21:30 Uhr komplett gesperrt werden. Den 36-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren und sein FS wurde sichergestellt.

