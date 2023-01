Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Schmierereien an der Hauswand.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte beschmierten zwischen Samstag und Montag (31.12.22 - 02.01.23) zwei Fassaden eines Gebäudekomplexes an der Brunnenstraße. Mit der roten Farbe richteten die Täter Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Lemgo unter 05261 9330 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell