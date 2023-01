Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Betrunkener belästigt Besucher im Schwimmbad.

Lippe (ots)

Dienstagnachmittag (03.01.2023) wurden Polizeibeamte auf den Plan gerufen, da ein 42-jähriger Mann sich weigerte, den Eingangsbereich des Aqualips in der Georg-Weerth-Straße zu verlassen. Zuvor hatte der alkoholisierte Mann Besucher des Bades belästigt und auch bedrängt. Die Beamten trafen den Mann aus Steinheim auf dem Besucherparkplatz an und wollten die Personalien feststellen. Da er sich gegenüber den Polizisten sehr uneinsichtig und aggressiv zeigte und die Angaben zu seiner Person verweigerte, wurde er mit zur Polizeiwache genommen. Hier griff er einen Beamten an und beleidigte weitere, so dass er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste. Entsprechende Anzeigen wurden gegen den 42-jährigen Steinheimer gefertigt.

