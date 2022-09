Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Weißer Lieferwagen soll geparkten VW Bus touchiert haben - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 20.09.2022, zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr, ist ein in der Straße In Stegwiesen in Küssaberg-Dangstetten geparkter VW Bus beschädigt worden. Beim Vorbeifahren dürfte vermutlich ein weißer Lieferwagen den Spiegel des VWs touchiert haben. Der Fahrer fuhr weiter. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro am VW. Auf weitere Zeugenhinweise hofft der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-0.

