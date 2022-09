Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Radschrauben an geparkten Pkw gelöst - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Die Radschrauben an einem geparkten Pkw sind am Mittwoch, 21.09.2022, zwischen 13:30 Uhr und 16:15 Uhr, auf dem Parkplatz einer Schule in der Rappensteinstraße in Laufenburg gelöst worden. Der betroffene Skoda stand dort nördlich des Schulgebäudes mit der Front in Richtung der vorbeiführenden Straße. Auf der Heimfahrt wurde das merkwürdige Fahrverhalten bemerkt und die gelockerten Radschrauben von einer Werkstatt wieder angezogen. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) bittet Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Täterschaft geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell