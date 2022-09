Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Motorradfahrer rutscht in entgegenkommenden Traktor - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 22.09.2022, ist ein Motorradfahrer auf der L 148 im Wehratal zwischen Todtmoos und Wehr in einen entgegenkommenden Traktor gerutscht. Der 58-jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Gegen 19:45 Uhr hatte der Motorradfahrer aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle verloren und war gestürzt. Zusammen mit seiner Maschine prallte er in den entgegenkommenden Traktor eines 43-jährigen Mannes. Zur genauen Ermittlungen der Fahrtüchtigkeit wurde bei diesem eine Blutprobe erhoben. Am Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

