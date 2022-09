Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Ibach: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kollision zwischen Motorrad und Pkw - Motorradfahrer tödlich verletzt, Sozia schwebt in Lebensgefahr

Freiburg (ots)

Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall getötet, seine 61-jährige Sozia schwebt in Lebensgefahr. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war eine 53 Jahre alte Frau mit ihrem Lieferwagen von der L 150 nach links auf einen Verbindungsweg in Richtung Ibach abgebogen. Dabei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Motorrad des 62-jährigen. Das Motorrad prallte in die Seite des Lieferwagens. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner dabei erlittenen Verletzungen. Seine schwer verletzte Mitfahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik verlegt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 9000 Euro. Während den Rettungs- und Bergemaßnahmen war die L 150 komplett gesperrt. Neben Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Erstmeldung:

Landkreis Waldshut

79837 Ibach, L 150

Am 22.09.2022, gegen 15:30 Uhr kam es auf der L 150 zwischen St.Blasien und Todtmoos im Bereich der Abzweigung zum Steinbruch Ibach zu einem schweren Verkehrsunfall.

Zunächst wurden zwei verunfallte Motorradfahrer und ein auf der Seite liegendes Motorrad gemeldet.

Mit Eintreffen der Streife vor Ort stellte sich heraus, dass es offenbar zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen war, welches mit zwei Personen besetzt gewesen war.

Es wurde ein Rettungseinsatz mit zwei Rettungshubschraubern ausgelöst. Die Rettungsarbeiten vor Ort sind in vollem Gange. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Stand: 16:25 Uhr

Es wird nachberichtet.

