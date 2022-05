Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Polizei und Seniorenhelfer informieren über Taschendiebstähle und Betrugsmaschen

Selm (ots)

Mit welchen fiesen Tricks gehen die Täter vor? Wie kann ich mein Hab und Gut schützen? Was muss ich tun, wenn ich Opfer eines Taschendiebstahls oder Betrugsdeliktes geworden bin? Diese und weitere Fragen beantworten die Fachleute des Sachgebietes Kriminalprävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Unna am Freitag (06.05.2022) zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz an der Botzlarstraße in Selm. Tatkräftig unterstützt werden sie dabei vom ehrenamtlichen Projektpartner "Senioren helfen Senioren". Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, mit den Experten ins Gespräch zu kommen und Containerbriefe mit vielen Präventionshinweisen mit nach Hause zu nehmen.

