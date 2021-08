Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Teure Werkzeuge und Bargeld gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Hochwertige Elektrowerkzeuge und mehr als 3.000 Euro haben Unbekannte am Sonntag in der Haagstraße aus einem Auto gestohlen. Innerhalb von 20 Minuten machten sich die Täter an dem Wagen zu schaffen. Zwischen 19:30 Uhr und 19:50 Uhr parkte das Fahrzeug auf der Straße. Als der Fahrer zurückkam, hatten die Diebe den Wagen bereits ausgeräumt. Sie erbeuteten eine Geldbörse mit Bargeld, Bank- und Kreditkarten sowie Ausweisdokumenten. Außerdem nahmen sie eine Stichsäge, ein Lasermessgerät, ein Nietgerät, eine Silikonpresse (alles akkubetriebene Geräte der Marke Hilti) und einen Baustrahler mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten sicherten Spuren. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

