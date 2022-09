POL-FR: Jestetten: Fahrraddiebstahl wurde beobachtet - Zeugen sollen sich melden!

Freiburg (ots) - Die Radschrauben an einem geparkten Pkw sind am Mittwoch, 21.09.2022, zwischen 13:30 Uhr und 16:15 Uhr, auf dem Parkplatz einer Schule in der Rappensteinstraße in Laufenburg gelöst worden. Der betroffene Skoda stand dort nördlich des Schulgebäudes mit der Front in Richtung der vorbeiführenden Straße. Auf der Heimfahrt wurde das merkwürdige ...

mehr