POL-ST: Tablet und Airpods gestohlen

Neuenkirchen (ots) - Zu einem ungewöhnlichen Einbruch in den Aldi-Markt an der Bahnhofstraße ist am Freitag (15.07.2022) gekommen. Eine Anwohnerin hörte gegen 15.50 Uhr einen Knall. Zunächst konnte sie das Geräusch jedoch nicht zuordnen. Später stellte sich heraus: Unbekannte Täter schlugen zu diesem Zeitpunkt - während der Geschäftszeiten - die Scheibe zu einem Lagerraum an der Gebäuderückseite ein. Die ...

mehr