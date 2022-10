POL-WL: Mehrere Pkw-Aufbrüche

Landkreis Harburg (ots) - Mehrere Einbrüche in Tierarztpraxen In der Nacht zu Dienstag, 25.10.2022 kam es in drei Orten im Landkreis zu Einbrüchen in Tierarztpraxen. In Jesteburg hebelten Täter ein Fenster der Praxis in der Brückenstraße auf und betraten anschließend die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten die Praxis und erbeuten etwas Bargeld. In ...

mehr