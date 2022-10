Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Einbrüche in Tierarztpraxen ++ Seevetal/Maschen - PKW-Aufbrüche

Landkreis Harburg (ots)

Mehrere Einbrüche in Tierarztpraxen

In der Nacht zu Dienstag, 25.10.2022 kam es in drei Orten im Landkreis zu Einbrüchen in Tierarztpraxen.

In Jesteburg hebelten Täter ein Fenster der Praxis in der Brückenstraße auf und betraten anschließend die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten die Praxis und erbeuten etwas Bargeld.

In Seevetal-Meckelfeld traf es eine Tierarztpraxis an der Glüsinger Straße. Auch hier wurde ein Fenster aufgehebelt, um in die Räume eindringen zu können. Die Täter entwendeten eine Spardose und Briefmarken.

In Hanstedt war eine Tierarztpraxis in der Straße Bei der Kirche betroffen. Die Diebe hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Nach ersten Erkenntnissen machten sie hier jedoch keine Beute.

Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tierarztpraxen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Seevetal/Maschen - PKW-Aufbrüche

Im Hermann-Löns-Weg haben Diebe in der Zeit zwischen dem 24.10.2022, 16 Uhr und dem 25.10.2022, 8 Uhr einen Mercedes aufgebrochen und daraus das Lenkrad gestohlen. Der Wagen stand auf einem Stellplatz vor einer Garage.

In der Straße Alter Postweg drangen die Diebe in der Nacht zum 25.10.2022, gegen kurz nach Mitternacht in eine Garage ein und brachen einen darin abgestellten Porsche auf. Aus dem Fahrzeug bauten die Diebe anschließend die Scheinwerfer aus und entwendeten sie.

Im Höhenweg (Seevetal - Horst) traf es in der Nacht zu Dienstag einen BMW. Aus diesem stahlen die Täter das Multifunktionslenkrad.

Der Gesamtschaden an den drei betroffenen Pkw wird auf rund 15.000 EUR geschätzt. Zeugen, denen in der Nacht zu Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Maschen oder Horst aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell