POL-LIP: Lemgo-Matorf. Einbruch in Vereinsheim.

Lippe (ots) - Ein bislang unbekannter Einbrecher verschaffte sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (05. - 06.01.2023) gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte am Marktplatz. Der Täter hebelte zwischen ca. 23 und 3:30 Uhr ein Fenster auf und versuchte in der Gaststätte vergeblich einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Ob der Einbrecher Beute machen konnte, steht nicht fest. Wer in dem Zusammenhang etwas beobachtet ...

