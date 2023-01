Polizei Lippe

POL-LIP: Horn - Bad Meinberg - Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgänger

Lippe (ots)

(MO) Am Freitagabend befuhr ein 17-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg mit seinem Fahrrad den Gehweg entlang der Mittelstraße in Horn. Aufgrund der Dunkelheit übersah der Radfahrer einen 26-jährigen Fußgänger aus Horn-Bad Meinberg auf dem Gehweg und touchierte diesen leicht. Anschließend kollidierte der Fahrradfahrer mit einem Absperrpfosten neben der Fahrbahn und verletzte sich dabei, so dass er stationär in einem Klinikum verblieb. Der Fußgänger blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell