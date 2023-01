Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Umzug der Waffenbehörde von Bad Salzuflen nach Detmold - eingeschränkte Erreichbarkeiten.

Lippe (ots)

Zwischen Montag und Mittwoch (9. und 11. Januar 2023) wird die Waffenbehörde aufgrund eines Umzugs in neue Räumlichkeiten nur eingeschränkt erreichbar sein. Anliegen können in dieser Zeit per Mail an waffenrecht.lippe@polizei.nrw.de vorgetragen werden, in nicht aufschiebbaren Angelegenheiten ist eine telefonische Kontaktaufnahme über die Telefonnummer 05231 609-0 möglich.

Ab kommenden Donnerstag (12. Januar 2023) ist die Waffenbehörde wieder im Dienstgebäude der Kreispolizeibehörde Lippe in der Bielefelder Straße 90 in Detmold ansässig und weiterhin unter der bekannten E-Mailadresse und der Rufnummer 05231 609-2121 erreichbar.

