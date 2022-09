POL-NOM: Kleinkraftrad ohne erforderlichen Führerschein gefahren

Einbeck (ots) - Einbeck / Salzderhelden (rod) Am 31.08.2022 zerstachen gegen 22.10 Uhr unbekannte Täter mehrere Reifen eines in der Einbecker Straße in Salzderhelden geparkten blauen PKW Ford Fiesta einer 29 Jahre alten Anwohnerin aus Salzderhelden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte beim Polizeikommissariat Einbeck. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Einbeck ...

