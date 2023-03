Polizei Köln

POL-K: 230306-6-K Zeugensuche nach Homejacking: Unbekannte brechen in Haus in Longerich ein und stehlen schwarzen BMW 320

Köln (ots)

In der Nacht zu Samstag (4. März) sollen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Rüdellstraße in Köln Longerich eingebrochen sein, den Fahrzeugschlüssel eines schwarzen BMW 320 (Baujahr 2018) sowie eine Handtasche gestohlen haben und anschließend mit dem vor dem Haus geparkten Auto geflüchtet sein.

Gegen 8.45 Uhr alarmierte ein Spaziergänger die Polizei, nachdem er die Handtasche mit Ausweispapieren in unmittelbarer Nähe im Mohlenweg in Höhe des Fußballplatzes gefunden hatte.

Die Hausbewohner (45,51) hatten im Tatzeitraum zwischen 22 Uhr und 9 Uhr geschlafen und den Einbruch erst durch den Hinweis der Polizei am nächsten Morgen bemerkt.

Die Ermittler fragen: Wer kann Angaben zum Einbruch, den Tatverdächtigen und/oder Verbleib des BMW mit dem Kennzeichen K-MG1320 machen. Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich Mohlenweg / Alte Römerstraße gemacht? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 74 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (sw/kk)

