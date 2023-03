Polizei Köln

POL-K: 230306-7-K 27-Jähriger nach Verfolgungsfahrt und Widerstand in Gewahrsam genommen - Blutprobe

Köln (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt haben Polizisten in den frühen Sonntagmorgenstunden (5. März) einen 27 Jahre alten Daimler-Fahrer in Gewahrsam genommen. Gegen 4 Uhr sollte er durch eine Polizeistreife in dem schwarzen Sportwagen auf der Bundesautobahn 4 in Höhe der Ausfahrt Buchforst kontrolliert werden. Trotz Anhaltezeichen beschleunigte er den Wagen und flüchtete über die Ausfahrt Köln-Deutz in den Stadtteil Kalk. In Höhe der Kreuzung Eythstraße/ Lüttringhauser Straße soll er wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei geparkte Pkw gefahren sein. Ein Pkw wurde dabei gegen eine Hauswand geschoben. Beim Aussteigen soll er auf die Motorhaube des Streifenwagens geschlagen haben und in eine Kleingartenanlage gelaufen sein. In einer Gartenlaube nahmen die eingesetzten Beamten ihn wenig später fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille, weshalb die Beamten eine Blutprobe anordneten. Auf der Polizeiwache leistete er erheblichen Widerstand, sodass sie ihn anschließend in Gewahrsam nahmen. Er muss sich nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen des Widerstandes gegen Polizeivollzugsbeamte verantworten. (jk/kk)

