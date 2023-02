PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Polizei sucht Einbrecher in Elefantenkostüm +++ Täter werden bei Einbruch durch Bewohnerin verjagt +++ Sprayer unterwegs

1. Polizei sucht Einbrecher in Elefantenkostüm, Eltville am Rhein, Erbach, Boden, Samstag, 18.02.2023, 19:50 Uhr 21:20 Uhr

(fh)Am Samstagabend wurde ein Vereinsheim im Eltviller Ortsteil Erbach von Einbrechern heimgesucht. Drei Unbekannte näherten sich im Zeitraum von 19:50 Uhr bis 21:20 Uhr dem Sportplatzgelände in der Straße "Boden" und suchten zielgerichtet das dortige Vereinsheim auf. Zunächst versuchten die Täter die Eingangstür eines Büroraumes aufzuhebeln. Als ihnen dies offenbar nicht gelingen wollte, schlugen sie eine Fensterscheibe ein und betraten anschließend das Büro. Hier öffneten sie einen Schrank sowie einen Rollcontainer und entwendeten letztlich einen Tresor samt Bargeld und Schlüsseln. Im Anschluss suchten die Unbekannten mit ihrer Beute das Weite. Es soll sich um drei etwa 175cm bis 180 cm große Jugendliche im Alter von 16-20 Jahren gehandelt haben. Einer von ihnen war mit einem Elefantenfaschingskostüm bekleidet gewesen. Ein weiterer war blond und trug ein helles Oberteil und dunkle Jeans. Auch der dritte Täter trug eine helle Oberbekleidung.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Täter werden bei Einbruch durch Bewohnerin verjagt, Hünstetten-Kesselbach, Bergstraße, Freitag, 17.02.2023, 21:00 Uhr bis Samstag, 18.02.2023, 02:00 Uhr

(ste)In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen zwei Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Hünstetten-Kesselbach ein, ergriffen jedoch die Flucht als die Bewohnerin sie bemerkte. Die beiden Täter versuchten zunächst durch Aufhebeln der Terrassentür in das Einfamilienhaus in der Bergstraße einzudringen. Als dies misslang, hebelten sie ein ebenfalls im Erdgeschoss befindliches Fenster auf. Beim Einstieg bemerkte die Bewohnerin jedoch die Einbrecher, welche daraufhin in unbekannte Richtung flüchteten. Die lebensältere Frau kann den genauen Tatzeitpunkt im Nachhinein nicht näher bestimmen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 350 Euro. Die beiden dunkelhaarigen Einbrecher sollen etwa 170 cm groß und schlank gewesen sein. Ihre Kleidung wurde als dunkel beschrieben. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Sprayer unterwegs, Oestrich-Winkel, Bischof-Dirichs-Straße, Donnerstag, 16.02.2023, 22:00 Uhr bis Freitag, 17.02.2023, 11:40 Uhr,

(ste)Von Donnerstag auf Freitag besprühten Unbekannte in Oestrich-Winkel eine Hauswand sowie mehrere Straßenschilder. In Zeitraum von 22:00 Uhr am Donnerstag und 11:40 Uhr am Freitag besprühten die Sprayer in der Bischof-Dirichs-Straße eine Hauswand und zwei Verkehrsschilder an der Ecke zur Straße "Obere Schwemmbach" mit blauer Farbe. Die Kosten der erforderlichen Reinigungsarbeiten liegen bei circa 500 Euro. Hinweise werden von der Polizeistation in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen

