PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Wechsel in der Leitung der Polizeidirektion Rheingau-Taunus - Kriminaldirektor Henning Schwethelm startet in Bad Schwalbach

Bild-Infos

Download

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Am Montag, den 06.02.2023, betrat der gebürtige Wiesbadener, Kriminaldirektor Henning Schwethelm, zum ersten Mal die Polizeidirektion Rheingau-Taunus in der Emser Straße als neuer Leiter. Vergangene Woche übernahm Herr Schwethelm die Direktionsleitung von seinem Vorgänger Kriminaloberrat Marc Reinhold, welcher ins Hessische Ministerium des Innern und für Sport wechselt.

Der 47-jährige Kriminaldirektor, der zuletzt eine leitende Position im Hessischen Polizeipräsidium für Technik innehatte, kehrt nun wieder ins Polizeipräsidium Westhessen zurück, in welchem er bereits über viele Jahre gearbeitet hat. Hier fuhr er unter anderem "Streife" im Main-Taunus-Kreis und versah anschließend mehrere Jahre Dienst bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden. Weiterhin finden sich Verwendungen an der damaligen Polizeiakademie Hessen, dem Polizeipräsidium Südosthessen und dem Hessischen Landeskriminalamt in seiner beruflichen Vita wieder.

Dienstlich zieht es ihn nun in die Polizeidirektion Rheingau Taunus. Hier ist er neben den Polizeistationen Bad Schwalbach, Eltville, Rüdesheim und Idstein auch für die Leitung des neuen Polizeizentrums in Taunusstein-Hahn mit samt der Regionalen Ermittlungsgruppe und dem Regionalen Verkehrsdienst zuständig. Doch seine neue dienstliche Heimat ist für ihn keinesfalls "Neuland". Der Kriminaldirektor wohnt selbst mit seiner Familie seit vielen Jahren im Rheingau-Taunus-Kreis. Dies spiegelt sich auch in seinen Freizeitaktivitäten wieder. Hier trifft man ihn oftmals zu Fuß oder auf dem Rad in der Natur im Taunus wieder.

Besonders am Herzen liegt ihm als neuer Direktionsleiter natürlich die Gesundheit seiner Kolleginnen und Kollegen "Ich hoffe, dass sie nach ihrer Arbeit immer gesund nach Hause zu ihren Familien zurückkehren und weiterhin Spaß an ihrer Arbeit haben", so der Kriminaldirektor. Mit Blick auf die Zukunft ergänzt er, "die Aufklärungsquoten der vergangenen Jahre zeigen, dass der Rheingau-Taunus-Kreis hessenweit zu den sichersten Landkreisen zählt. Hieran möchte ich mit meinen Beamtinnen und Beamten anknüpfen und gemeinsam mit ihnen daran arbeiten, dass wir dieses Niveau halten oder gar steigern können." Wichtig ist ihm aber auch das Thema Prävention. Gerade die Sicherheitsinitiative "KOMPASS", bei der im Rheingau-Taunus-Kreis bereits acht Kommunen und eine Region teilnehmen sowie die Einbindung der "SvO", (Schutzfrauen und Schutzmänner vor Ort) sieht er hier als wichtiges Werkzeug, um das subjektive Sicherheitsgefühl im Kreis weiter zu stärken und den Nöten und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger immer ein offenes Ohr zu schenken.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell