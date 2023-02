PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Bäckerei von Einbrechern heimgesucht +++ Farbschmierereien

Bad Schwalbach (ots)

1. Bäckerei von Einbrechern heimgesucht, Rüdesheim, Europastraße, 14.02.2023, 19.00 Uhr bis 15.02.2023, 04.50 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde eine Bäckerei in der Europastraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter machten sich an Fenster und Tür der Bäckerei zu schaffen und drangen schließlich in den Verkaufsraum ein, wo sie dann aus der Kasse Bargeld entwendeten. Der durch die brachiale Vorgehensweise entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Mauer entlang eines Radwegs mit Graffiti besprüht, Oestrich-Winkel, Oestrich, Am Rosengarten, 10.02.2023, 20.00 Uhr bis 13.02.2023, 12.00 Uhr,

(pl)Entlang eines Radweges im Bereich der Straße "Am Rosengarten" bei Oestrich haben unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Montagmittag eine Mauer mit Graffiti besprüht. Der durch die Farbschmierereien angerichtete Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Farbschmierereien,

Lorch, Gewerbepark Wispertal, 11.02.2023, 10.00 Uhr bis 13.02.2023, 16.30 Uhr,

(pl)Im Gewerbepark Wispertal in Lorch wurden zwischen Samstagvormittag und Montagnachmittag die Fassade eines als Lager dienenden Gebäudes und ein Anhänger mit Farbe beschmiert. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell