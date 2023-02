PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Pkw aufgebrochen +++ Fenster eingeworfen +++ Kellerdiebe zugange +++ Unfallfluchten +++ Fahrerin stößt mit Werbetafel zusammen +++ Auto landet auf der Seite

Bad Schwalbach (ots)

1. Pkw auf Parkplatz aufgebrochen, Parkplatz "Sechsarmiger Stock" zwischen Hohenstein-Born und Hohenstein- Breithardt Sonntag, 12.02.2023, 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr

(sun)Am Sonntag brachen unbekannte Täter auf einem Wanderparkplatz bei Hohenstein die Scheibe eines geparkten Pkw ein, sodass es ihnen möglich war einen Rucksack aus dem Auto stehlen. Zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr zerstörten Diebe die hintere Scheibe eines braungrauen Seat, welcher auf dem Parkplatz "Sechsarmiger Stock" zwischen Born und Breithardt geparkt worden war. Infolgedessen entwendeten sie einen Rucksack mit Wertgegenständen aus dem Innenraum des Pkw und flüchteten unerkannt. Der Wert des Rucksacks mitsamt der Wertgegenstände beträgt circa 120 Euro, wohingegen sich der Sachschaden auf circa 250 Euro beläuft. Hinweise nimmt die Bad Schwalbacher Polizei unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Bürofenster eingeworfen, Taunusstein-Neuhof, Auf dem Kleinen Feld, Freitag, 10.02.2023, 18:20 Uhr bis Samstag, 11.02.2023, 14:15 Uhr

(sun)In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Büros in Neuhof. Zwischen Freitagabend 18:20 Uhr und Samstagnachmittag 14:15 Uhr warfen die Unbekannten einen Stein durch die Fensterscheibe eines in der Straße "Auf dem Kleinen Feld" befindlichen Büros. Ins Gebäude gelangten sie jedoch nicht. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beträgt circa 300 Euro. Zurzeit liegen keine Täterhinweise vor. Hinweise zu der Tat nimmt die Bad Schwalbacher Polizei unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Einbrecher suchen Keller auf, Aarbergen-Michelbach, Heidestraße, Montag, 06.02.2023, 15:00 Uhr bis Sonntag, 12.02.2023, 15:50 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche hatten es Einbrecher in Aarbergen-Michelbach auf den Keller eines Mehrfamilienhauses abgesehen. Zwischen Montag und Sonntag suchten die Unbekannten das Grundstück in der Heidestraße auf und begaben sich wohl in einem unbeobachteten Moment in das Kellergeschoss des Wohnhauses. Dort angekommen, brachen sie das Schloss eines Kellerverschlages auf, entwendeten daraus mehrere Gegenstände, darunter auch Videospiele, und suchten im Anschluss das Weite.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Unfallflucht auf Schulparkplatz, Bad Schwalbach, Emser Straße, Freitag, 10.02.2023, 10:00 Uhr bis 12:45 Uhr

(fh)Am Freitagvormittag ereignete sich auf einem Lehrerparkplatz einer Schule in Bad Schwalbach eine Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 10:00 Uhr parkte der Besitzer eines grauen VW Golf sein Gefährt auf dem Parkplatz der Schule in der Emser Straße und musste bei seiner Rückkehr gegen 12:45 Uhr einen Schaden am vorderen rechten Kotflügel feststellen. Diesen hatte ein unbekanntes Fahrzeug wohl im Rahmen eines Parkmanövers verursacht. Weitere Erkenntnisse liegen der Polizei nicht vor. Am Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro.

Hinweise zum Verursacher oder der Verursacherin nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

5. Auto angefahren und abgehauen, Schlangenbad-Georgenborn, Weiherallee, Samstag, 11.02.2023, 15:15 Uhr bis 17:30 Uhr

(fh)Am Samstag ist in Schlangenbad-Georgenborn eine Person von einer Unfallstelle geflüchtet, nachdem sie dort zuvor Sachschaden verursachte. Am Samstagnachmittag meldete sich der Fahrer eines weißen Peugeot bei der Polizei, da er an seinem im Zeitraum von 15:15 Uhr bis 17:30 Uhr in der Weiherallee abgestellten Fahrzeug einen frischen Unfallschaden entdeckt hatte. Eine unbekannte Person war ersten Ermittlungen zufolge mit einem Fahrzeug gegen das Heck des Peugeot gestoßen und davongefahren, ohne den entsprechenden Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Verursacher oder der Verursacherin nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

6. Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Fahrer verletzt sich, Bundesstraße 42, Höhe Eltville-Martinsthal, Sonntag, 12.02.2023, 16:20 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag hat sich ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 42 bei Eltville-Martinsthal auf die Seite gelegt und dabei schwer verletzt. Gegen 16:20 Uhr befuhr ein 29-jähriger Kiedricher die B 42 von Wiesbaden nach Rüdesheim. Zwischen den Abfahrten Eltville-Martinsthal und Kiedrich kam der Kiedricher mit seinem Opel Corsa aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dort auf die beginnende Leitplanke auf. In der Folge kippte das Fahrzeug auf die Beifahrerseite und blieb in diesem Zustand in einem Grünstreifen liegen. Der 29-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug und an der Leitplanke wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die genaue Unfallursache ist derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

7. Fahrerin stößt alkoholisiert mit Werbetafel zusammen, Oestrich-Winkel, Europaallee, Samstag, 11.02.2023, 23:00 Uhr

(sun)Vergangenen Samstag kollidierte eine augenscheinlich alkoholisierte Autofahrerin in Oestrich-Winkel mit einer Werbetafel. Die 47-jährige Fahrerin eines VW Polo befuhr gegen 23:00 Uhr die Europaallee in Oestrich-Winkel aus Richtung Rheingaustraße kommend in Richtung B 42. Auf gerader Strecke verlor die 47-Jährige die Kontrolle über ihren VW und kollidierte mit einem sich am Seitenstreifen befindlichen Betonfundament eines Werbeschildes. Während der Unfallaufnahme ergaben sich bei der Unfallverursacherin Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum, sodass bei ihr in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Der Gesamtschaden am Pkw und dem Schild summiert sich auf etwa 7.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell