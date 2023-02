PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mehrere Schockanrufe - Täter erbeutet Gold +++ Einbrecher haben es auf Schmuck abgesehen +++ Fenster hält stand - Einbrecher scheitern +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Mehrere Schockanrufe - Täter erbeutet Gold, Rheingau-Taunus-Kreis, Wiesbaden, Auguste-Viktoria-Straße, Donnerstag, 10.02.2023,

(fh)Im Laufe des gestrigen Tages haben dreiste Telefonbetrüger mehrere Menschen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis angerufen und versucht sie um ihr Erspartes zu bringen, in einem Fall waren sie leider erfolgreich. "Ihre Tochter hat soeben einen tödlichen Unfall verursacht und sitzt nun in Haft. Wenn sie eine Gefängnisstrafe abwenden wollen, müssen sie sofort eine Kaution für sie bezahlen." So einen Anruf erhielten am Donnerstag mindestens fünf Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreisgebiet. Angerufen hatte aber nicht etwa die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, sondern dreiste Betrüger, die es mit dieser Form der "Schockanrufe" auf Geld abgesehen hatten. Bei den "Schockanrufen" erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck - es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen gesetzt. Die meisten Angerufenen durchschauten sofort die Masche und legten auf. Leider gelang es den Unbekannten eine Dame aus Eltville dazu zu bewegen nach Wiesbaden zu fahren und dort in der Auguste-Viktoria-Straße in Höhe der Hausnummer 16 mehrere Goldbarren an einen Unbekannten zu übergeben. Nachdem der Täter die Barren an sich genommen hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Laut der Geschädigten soll der männliche Abholer, ca. 180 cm groß gewesen sein. Er habe ein rundes Gesicht, eine normale Figur und kurze dunkle, zur Seite gekämmte Haare gehabt. Weiterhin habe er eine weiße FFP2 Maske getragen. Zu seiner Bekleidung ist lediglich bekannt, dass er eine dunkle Jacke trug. Er soll gebrochen deutsch gesprochen haben.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise zu der Übergabe und dem Abholer unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbrecher haben es auf Schmuck abgesehen, Geisenheim, Im Schorchen, Donnerstag, 09.02.2023, 18:30 Uhr bis 21:50 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend wurde ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Schorchen" in Geisenheim von Einbrechern heimgesucht. In der Abwesenheit der Hausbesitzer zwischen 18:30 Uhr und 21:50 Uhr brachen die Unbekannten zunächst in den Keller ein, indem sie einen Rollladen hochschoben und ein Kellerfenster aufhebelten. Im Anschluss betraten die Einbrecher die Wohnräume des Hauses und durchsuchten mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute in Form von Schmuck und Bargeld suchten sie im Anschluss unbemerkt das Weite. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Fenster hält stand - Einbrecher scheitern, Taunusstein-Neuhof, Kleine Parkstraße, Mittwoch, 08.02.2023, 23:30 Uhr bis Donnerstag, 09.02.2023, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag mussten sich Einbrecher in Taunusstein-Neuhof einem Fenster geschlagen geben und ihre Tat abbrechen. Im Schutz der Dunkelheit suchten die Unbekannten zwischen Mittwoch, 23:30 Uhr und Donnerstag, 08:00 Uhr ein Einfamilienhaus in der Straße "Kleine Parkstraße" auf. An der rückwärtigen Seite des Gebäudes versuchten sie an einem Wohnzimmerfenster mit einem unbekannten Gegenstand einen Spannungsbruch im Glas hervorzurufen. Ersten Ermittlungen zufolge verhinderte die massive Bauweise des Fensters, dass dieses aufbrach, wodurch die Täter den Einbruchsversuch abbrachen und in unbekannte Richtung flüchteten. Der Schaden am Fenster wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit den zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.

4. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nur unangekündigte Kontrollen statt

