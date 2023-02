PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Autodiebe zugange +++ Schwarzes Pedelec gestohlen ++ + Unfallfluchten +++ Unfall mit zwei Verletzten

Bad Schwalbach (ots)

1. Autodiebe zugange,

Taunusstein, Bleidenstadt, Lerchenweg, 07.02.2023, 22.00 Uhr bis 08.02.2023, 06.30 Uhr,

(pl)Autodiebe haben in der Nacht zum Mittwoch in Taunusstein-Bleidenstadt einen im Lerchenweg abgestellten BMW X6 gestohlen. An dem schwarzen Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen RÜD-CA 58 angebracht. Hinweise nimmt die Bad Schwalbacher Polizei unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Schwarzes Pedelec gestohlen,

Taunusstein, Wehen, Seelbacher Weg, 24.01.2023, 15.00 Uhr bis 07.02.2023, 15.00 Uhr,

(pl)Ein schwarzes Pedelec von Jeep im Wert von rund 1.400 Euro stahlen Diebe innerhalb der vergangenen zwei Wochen vom Grundstück eines Wohnhauses in Taunusstein-Wehen. Zu dem Diebstahl kam es zwischen Dienstag, dem 24.01.2023, und Dienstag, dem 07.02.2023, im Seelbacher Weg, wo das Fahrrad unter einem Holzunterstand mit einem Schloss gesichert abgestellt war. Hinweise nimmt die Bad Schwalbacher Polizei unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Pkw kommt von Fahrbahn ab,

Aarbergen, B54, Mittwoch, 08.02.2023, 16:00 Uhr

(sun)Am Nachmittag des Mittwochs kam es auf der B54 bei Aarbergen zu einer Unfallflucht. Gegen 16:00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann mit seinen grauen VW Polo die B54 in Richtung Schießheim, als plötzlich ein entgegenkommender silberner Mercedes von der Fahrbahn abkam und auf die Gegenseite geriet. Aufgrund dessen musste der 40-Jährige ausweichen und fuhr gegen die sich auf der rechten Seite befindliche Leitplanke. Die Fahrerin oder aber der Fahrer des grauen Mercedes fuhr daraufhin jedoch einfach weiter, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzugehen. Der am VW entstandene Schaden entspricht circa 800 Euro. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Idsteiner Polizeistation unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Unfall mit zwei Verletzten,

Heidenrod, B260, Mittwoch, 08.02.2023, 15:35 Uhr

(sun)Am Mittwoch kollidierte ein Autofahrer beim Abbiegen mit einem anderen Pkw, wobei zwei Personen verletzt und noch ein LKW beschädigt wurden. Um 15:35 Uhr wollte der 31-jährige Fahrer eines weißen Ford auf die B260 in Richtung Nassau abbiegen. Hierbei übersah der 31-Jährige allerdings einen grauen VW. Dies führte zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der VW noch gegen einen stehenden LKW stieß. Der 63-jährige Fahrer, als auch der Beifahrer des weißen Ford, mussten aufgrund von Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 35.000 Euro.

5. Unfallflucht,

Hohenstein, Kreisstraße 687, Dienstag, 07.02.2023, 19:15 Uhr

(sun)Am Dienstagabend kam es bei Hohenstein zu einer Unfallflucht auf der Kreisstraße 687. Gegen 19:15 Uhr befuhr eine 60-jährige Frau mit ihrem grauen Tiguan die Kreisstraße in Richtung Hohenstein-Breithardt. Dabei kam ihr ein anderes Fahrzeug entgegen, wobei im Vorbeifahren die Außenspiegel der beiden Pkw miteinander kollidierten. Während die 60-jährige Frau anhielt, fuhr das von einer unbekannten Person gefahrene Auto einfach weiter. Am Pkw der 60-Jährigen ist ein Sachschaden von circa 650 Euro entstanden. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Idsteiner Polizeistation unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell